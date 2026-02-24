Haberler

Oyuncu Ali Tutal İçin Zincirlikuyu Camisi'nde Cenaze Namazı Kılındı

Güncelleme:
76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ali Tutal için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kültür ve Turizm Bakanı tarafından gönderilen çelengin dikkat çekici detayları ön plana çıktı.

(İSTANBUL) - Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ali Tutal için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un törene gönderdiği çelengin siyah karton üzerinde olup çiçek yer almaması dikkat çekti.

Oyuncu Ali Tutal (76), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi. Tutal için Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Törende çok sayıda çelenk yer alırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına gönderilen çelengin siyah renkli ve kartondan yapılmış olması dikkat çekti. Daha sonra ise siyah karton çelengin üzerine birkaç çiçek yerleştirildi.

Cenazeye Tutal'ın ailesinin yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan, eski Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, halk müziği sanatçısı Muharrem Temiz, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul, yönetmen Gani Rüzgar Şavata, oyuncu Nuri Alço ve çok sayıda Yeşilçam emekçisi katıldı. Tutal, kılınan namazın ardından buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

