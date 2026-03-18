Bulduğu plastik kelepçeyi boynuna bağlayan Esat'ı itfaiye kurtardı
Adıyaman'da oyun oynarken plastik kelepçeyi boynuna geçiren 7 yaşındaki Esat M., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, yakınlarının durumu acil servise bildirmesiyle gelişti.
ADIYAMAN'da oyun oynarken bulduğu plastik kelepçeyi boynuna bağlayan Esat M. (7), itfaiyenin müdahalesi ile kurtuldu.
Olay, sabah saatlerinde İndere TOKİ bölgesinde meydana geldi. Esat M., oyun oynadığı sırada eline geçen plastik kelepçeyi boğazına bağladı. Esat'ı gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. 30 dakika süren müdahalenin ardından plastik kelepçe, Esat'ın boğazından kesilerek çıkartıldı.
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı