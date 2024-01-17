Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Oyun oynamayan öğrencilerin başarısı daha yüksek

Sevdenur NAMALAN- Ali Eren İĞDE/ANKARA, (DHA)- Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) Genel Başkanı Talip Geylan, 'Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı, 3-5 saat ve 6 saatten fazla oynayan öğrencilerin akademik başarılarından yüksektir. 1-2 saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarıları, 6 saatten fazla oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur' dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlerin internete olan erişimi konusunda 'Dijital Bağımlılık Raporu'nu açıkladı. 17 ilden 3 bin 7 öğrencinin katıldığı araştırmada ilkokul öğrencilerinin en çok sahip olduğu dijital araçların yüzde 67 ile tablet olduğunu ifade eden Geylan, ortaokul ve lise öğrencilerinin ise en çok akıllı telefona sahip olduğunu söyledi. İlkokul öğrencilerinin yüzde 7,1'inin, ortaokul öğrencilerinin yüzde 14,8'inin, lise öğrencilerinin ise yüzde 3,2'sinin 6 saatten fazla dijital oyunlarda zaman geçirdiği belirten Geylan, 'Teknolojinin bağımlılık yaratan etkisinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukların üzerinde hissedildiğini bu araştırma neticesinde çok net şekilde ortaya çıkmıştır' diye konuştu.

'OYUN OYNAMA SÜRELERİ ARTTIKÇA AKADEMİK BAŞARI DÜŞÜYOR'

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet bilgilerini de aktaran Geylan, ilkokul öğrencilerinin yüzde 44,7'si kız, yüzde 51,8'i erkek, ortaokul öğrencilerinin yüzde 53,9'u kız, yüzde 43,8'i erkek, lise öğrencilerinin ise yüzde 47,4'ü kız, yüzde 49,7'sinin erkek olduğunu belirtti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarılarının düştüğünü kaydeden Geylan, 'Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı, 3-5 saat ve 6 saatten fazla oynayan öğrencilerin akademik başarılarından yüksektir. 1-2 saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarıları, 6 saatten fazla oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar, internet ve teknoloji ile ilişkili sorunlara daha kapsamlı yaklaşabilmelidir. Araştırmalar, ilkokuldan başlayarak yükseköğretime kadar davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan internet ve dijital teknolojilere ilişkin çeşitli bağımlılık sorunlarını azaltmak amacıyla birtakım müdahale programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İçinde yaşadığımız dönemde dijital platformların içerik üretme, eğitim ve yeni beceriler kazanma amacıyla kullanımının teşvik edilmesi önemlidir' ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ KULLANIM ORANI

Öğretmenlerin dijital teknolojileri sosyal medya, eğitim ve alışveriş yapma amacıyla daha fazla kullandıklarını ifade eden Geylan, şöyle konuştu:

'Sosyal medyada katılımcı öğretmenlerin yüzde 29,9'u 1-2 saat, yüzde 20,2'si 3-5 saat, yüzde 25,3'ü 6 saatten fazla zaman geçirdiğini belirtmektedir. Video izlemede öğretmenlerin yüzde 31,7'si 1-2 saat, yüzde 14,4'ü 3-5 saat, yüzde 12,6'sı da 6 saatten fazla zaman geçirmektedir. İçerik üretmede katılımcı öğretmenlerin yüzde 10,1'i 1-2 saat, yüzde 2,9'u 3-5 saat, yüzde 0,8'i 6 saatten fazla saat zaman geçirmektedir. Eğitimde katılımcı öğretmenlerin yüzde 35,9'u 1-2 saat, yüzde 15,6'sı 3-5 saat, yüzde 11,1'i 6 saatten fazla zaman geçirmektedir. Alışverişte yüzde 38,7'si 1-2 saat, yüzde 9,1'i 3-5 saat, yüzde 3,1'i 6 saatten fazla zaman geçirdiğini ifade etmektedir.'

Talip Geylan, yarıyıl tatili öncesi velilere teknolojik bağımlılık konusunda tavsiyelerde bulundu. Geylan, çocukların 2 haftalık tatil süresi boyunca olabildiğince dijital ortamdan uzak, aileleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve kitap okuyabileceği bir ortam oluşturmaları konusuna dikkat çekti. (DHA)