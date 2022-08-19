Öyle dövülmez böyle dövülür dedi! Eşini döven erkeği tek eliyle yere serdi

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, arabada eşini döven bir erkeğe vatandaş müdahale etti. Vatandaş, eşini döven kişiyi tek eliyle yere serdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyadan paylaşılan video görenleri bir hayli şaşırttı. Hangi şehirde çekildiği bilinmeyen görüntüler çok konuşuldu. Araç içerisindeki kadına şiddet uygulayan erkeğe yoldan geçen vatandaş müdahale etti.

TEK ELİYLE YERE SERDİ

Tek eliyle video çeken vatandaş, diğer eliyle eşini döven erkeğe engel olarak yere serdi. "Eşini dövüyor ya" diye bağıran vatandaşın çağrısı üzerine diğer vatandaşlar da gelerek erkeğe müdahalede bulundu. Ardından erkek ve şiddet uyguladığı eşi arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyadan paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Öyle dövülmez böyle dövülür. Keşke eşine şiddet uygulayan her odunun karşısına çıksa böyle birisi" ifadesi yer aldı.