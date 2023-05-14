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Oy kullanan vatandaşın mührü vurduğu anda çıkan ses gündem oldu: Bütün sinirini oradan aldı

Güncel Haberler

14 Mayıs'ın gelmesiyle milyonlar bugün sandığa gitti. Bir vatandaşın oy kullanırken mührü pusulaya bastığı anda çıkan ses gündem oldu. O anlarda bir vatandaşın "Bütün sinirini oradan aldı" dediği duyuldu.

Oy kullanmak için sandığa giden bir vatandaşın mührü pusulaya bastığı anlarda çıkan ses sınıftakileri şaşırttı. Vatandaş, pusulaya sert bir şekilde mührü basarken "Pat" diye bir ses duyuldu.

"BÜTÜN SİNİRİNİ ORADAN ALDI"

O anlarda sınıfta bulunan diğer vatandaşlar çıkan sesle neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaşın "Bütün sinirini oradan aldı" dediği duyuldu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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