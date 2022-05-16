Ovakent'te bahar sevinci türkülerle yaşandı - Haberler

Ödemiş Belediyesi ve Ovakent Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen şenlikteki kermeste satışa sunulan geleneksel dibile tatlısı ve keşkek eğitime desteğe dönüştü. Şenliğe konuk olarak katılan Ödemişli ünlü sanatçı Bedia Akartürk, türkülerini hemşehrileri için söyledi.

Ödemiş Belediyesi'nin öncülüğünde Ovakent'teki zeytinlikte 15 Mayıs Pazar günü 9. Bahar Şenliği düzenlendi. Ovakent sakinleri ve konuklar asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde haftanın stresini ve yorgunluğunu attı. Şenlikte Ovakentli kadınların hazırladığı geleneksel lezzetlerden dibile tatlısı ve keşkek, Ovakent'teki okullara destek için kermesle satışa sunuldu.

Bahar sevinci ile eğitime desteği buluşturan şenliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, eşi Selma Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, CHP Ödemiş Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kaya Görgülü, Ovakent Mahalle Muhtarı Hüseyin Buldan, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, daire müdürleri ile Ödemişli ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk katıldı.

Ödemiş Belediye Bandosu'nun mini bir konser verdiği şenlikte Ödemişli koro şefi Selda Kesgi ve orkestrası türkülerle şenliğe katılanlara müzik ziyafeti çekti. Şenlikte büyük ilgi gören Bedia Akartürk, seslendirdiği türkülerle hemşehrilerinin gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bahar demek bereket demek, huzur demek, yenilenmek demek. Son günlerce bereketi yeterince yaşayamıyoruz belki de. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz. Ama bugünleri tek yürek olup aşacağımıza inanıyorum. Çünkü yüreğimizde kocaman bir sevgi var. Mustafa Kemal'in sevgisi var yüreğimizde. Bu ülke kolay kurulmadı. Rütbelerini söküp ülkenin kurtuluşu için koşanlara minnettarız. Böyle güzel günlerde bir arada olmayı borçlu olduğumuz Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kuvayı Milliye kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi her zaman yüreğimizde taşıyor, Atamızın gösterdiği hedefe durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizi, geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Eğitime destek için ayrı bir anlam taşıyan bu güzel şenlikte emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Ovakent Mahalle Muhtarı Hüseyin Buldan, Ovakent'te eğitime destek için güzel bir dayanışmaya sahne olan Bahar Şenliği'nin düzenlenmesine sunduğu katkılar için Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e teşekkür etti.

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