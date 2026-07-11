Karabük'te ormanlık alandaki otomobil yandı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm ağaçlık alan zarar gördü, araç kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alandaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Şamlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, orman kesim işçisi A.S'ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan çıkan alevler, ormana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ile Ovacık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm ağaçlık alan zarar görürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz