Ovacık'ta Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları bir şüpheliyi gözaltına aldı. Kazıda kullanılan çeşitli aletlere el konuldu.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan kürek, kazma, çekiç, levye, murç, branda ve inşaat filesine el konuldu.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.