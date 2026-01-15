Kışın çetin geçtiği Tunceli Ovacık'ta kar yağışı yöre sakinlerini sevindirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar yağışının beklenenden fazla olması yöre sakinlerini mutlu etti.

Kent genelinde belirli aralıklarla kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Ovacık'ta da kar kalınlığı alçak kesimlerde 1,5 metreye, Munzur ve Mercan dağlarının zirvelerinde ise yaklaşık 2 metreye kadar ulaştı.

Kış şartlarının hayatı zorlaştırdığı ilçede, dağlar, ovalar, ormanlar, köyler ve vadiler tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Tek katlı evlerin ve araçların kara gömüldüğü ilçede vatandaşlar, yağışların etkisiyle kuraklık riskinin azalacağını umut ediyor.

Yağışlara sevinen vatandaşlar, bu yıl tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde iyi bir verim almayı hedefliyor.

Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması amacıyla karla mücadele çalışması yürütüyor.

"Her zorluğun sonunda bir mutluluk vardır"

İlçe sakinlerinden Kenan Tutak, AA muhabirine, kar yağışının Ovacık için önemli olduğunu söyledi.

Yağışlara sevindiğini, karın doğaya hayat verdiğini belirten Tutak, şöyle konuştu:

"2019 yılında Ovacık'a bağlı Torunova köyündeydim. Hayvanlarım vardı ve yalnız başıma onlara bakıyordum. O zaman 2 metreye yakın bir kar yağmıştı ve gerçekten iyiydi. O yıl bahar çok güzel geçti ve ondan sonra bir kuraklık başladı. Kar ve yağmur beklenenden az yağdı, doğamız kuraklıktan etkilendi. Her zorluğun sonunda bir mutluluk vardır. Önümüz bahardır diyoruz ve o baharın sevinciyle, neşesiyle hayaller kuruyoruz. Zorluklar ne olursa olsun yaşamak durumundayız."

"Bu sene kayak sezonunun 1,5 ay sürmesini bekliyorum"

Ekincan Boz ise son yıllarda ilçeye yağan karın kalınlığının 30-40 santimetreyi geçmediğini aktardı.

Şu anda ilçedeki kar kalınlığının 1,5 metreye dayandığına dikkati çeken Boz, "Bu bizim açımızdan çok iyi. Çünkü ilçemizde bir kayak merkezi var. Geçen senelerde kayak sezonu 15-20 gün sürdü. Bu sene kayak sezonunun 1,5 ay sürmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Onur Kayaoğlu da kar yağışının ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine fayda sağladığını dile getirdi.

Kar yağınca evinin damında temizlik yaptığını anlatan Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Önceden insanlar kar yağmaması için dua ederdi çünkü şartlar çok zor olurdu. Benim çocukluğumda da çok kar yağardı ve insanlar kardan bıkardı. Dünyanın ikliminin gideceği yeri bildiğimiz için artık daha çok yağmasını ve eski günler gibi olmasını istiyoruz. Bizim günlük hayatımızı zorlaştırsa da karın birçok şeye faydası var. Ovacık kışıyla güzel ve kar olmazsa buranın ikliminin hiçbir anlamı yok."

Karın ilçedeki su kaynaklarını artırdığından bahseden Halil İbrahim Eroğlu ise bu yıl tek seferde ilçeye 1,5 metre kar yağdığını söyledi.