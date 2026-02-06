Haberler

Karabük'te 4 ev, ahır ve traktör yandı, 2 büyükbaş öldü

Karabük'te 4 ev, ahır ve traktör yandı, 2 büyükbaş öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Doğanlar köyünde çıkan yangının yüzde 90 elektrik kontağından kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. Yangının sebeplerini ve binaların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYMAKAM KIYAK: YÜZDE 90 ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, yangının çıktığı Doğanlar köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Kıyak, "Üzücü olan böyle bir yangının çıkmış olması. Bunun nedeni yapıların ahşap olması. Yüzde 90 elektrik kontağından çıktığını düşünüyorum. Binalar kullanılır halde değil. Burada en büyük sıkıntı binaların çok eski olması. Müştereken kullanılıyor olması. Herhangi bir tadilat tamiratın yapılmamış olmasının sonuçları bu şekilde yansıdı. Belki biz burada yetkililer olarak üzerimize düşeni yapıp bu binaların tamirat tadilat ile elektrik aksamının devre dışı bırakılmasını sağlayabiliriz. Herkese çok geçmiş olsun. Rabb'im bir daha böyle afetleri yaşatmasın bizlere" dedi.

Murat ÖZELCİ/OVACIK (Karabük),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti

Eşiyle bastığı adamı öldüren başkomiser, kendini böyle savundu
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler
Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı

Hurdacılık yaparak tedavi parası biriktiriyordu! Sedat Peker el attı
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Hillary Clinton'ın 'Epstein' çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı

Hillary'nin resti Trump'ı köşeye sıkıştırdı: Kavga istiyorsan...
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Gece yarısı fenomen operasyonu! Gerçek polis çevirmesinde ortaya çıktı