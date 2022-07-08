OUAGADOUGOU - Burkina Faso'da 200 bin kişiye kurban eti ulaştırılacak Hayvan pazarından detaylar Kurbanlıkların kontrol edilmesi Cansuyu Derneği Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir ile röpo Cansuyu Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Burkina Faso'da 200 bin kişiye ulaştıracak. Hayvan pazarından detaylar Kurbanlıkların kontrol edilmesi Cansuyu Derneği Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir ile röpo Cansuyu Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etlerini Burkina Faso'da 200 bin kişiye ulaştıracak. Ouagadougou - Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı ülkelerde kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya ulaştı. Burkina Faso'da hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvan pazarlarında sıkı pazarlık sonucunda kesecekleri kurbanlıkları satın aldı. Derneğin Burkina Faso Koordinatörü Yusuf Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burkina Faso'da hayırseverlerin bağışladığı kurbanlarla 200 bin kişiye et dağıtacaklarını söyledi. Kesecekleri büyükbaş kurbanlıkları özenle seçtiklerini ifade eden Taşdemir, "Cansuyu Derneği olarak her yıl olduğu gibi bugünde hayırseverlerin vekaletleriyle Batı Afrika ülkesi olan Burkina Faso'da kurban faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse 300-350 adet kurban kesimi yapacağız. Yaklaşık 200 bin insanımıza kurban eti ulaştırarak bayramlarına sevinç katmayı hedefliyoruz." dedi AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel Burkina Faso Batı Afrika Afrika Kurban Güncel Haberler

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