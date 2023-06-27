Ottawa'da Orman Yangınlarından Kaynaklı Hava Kirliliği Festival İptallerine Neden Oldu

Ottawa'da Quebec'teki orman yangınlarından kaynaklı hava kirliliği seviyesi çok yüksek risk seviyesine ulaştı. Bu durum iki büyük festivalin iptal edilmesine neden oldu. Bölgedeki orman yangınları halen devam ediyor ve birçok belediye tahliye edilmek zorunda kaldı.

Ottawa'nın hava kalitesi Pazar günü kötüleşerek federal hava kalitesi endeksinde 10+, yani "çok yüksek risk" seviyesine ulaştı. Kanada devletine ait hava ve çevre idaresi Environment Canada'ya göre, Quebec'teki orman yangınlarından çıkan duman bölgeye taşınarak hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Ottawa'da yapılacak iki büyük festivalin organizatörleri, hava kalitesindeki kötüleşme üzerine etkinlikleri iptal etti. Yaz Gündönümü Yerli Festivali bir gün erken kapanırken, Ottawa Ejderha Teknesi Festivali de tüm kürek çekme etkinliklerini iptal etti. Ottawa Belediyesi ise açık hava programlarını iptal ederek seyyar havuzlar ile açık havuzları kapattı.

Quebec'in orman yangını ajansı eyalette halen devam eden 80'den fazla yangınla mücadele ediyor. Bunların 25'inde henüz kontrol sağlanamadı. Yangınlar nedeniyle son günlerde birçok belediye tahliye edilmek zorunda kaldı.

Durum kritikliğini korurken bölge sakinlerine gidişatı takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ottawa'dan bildiriyor.(XHTV)