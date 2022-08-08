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OTOYOLDAN YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

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İZMİR'in Balçova ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak (32), bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak (32), bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. İzmirli siyasetçi Muhsin Kurt'un damadı olan Albayrak gözyaşları içinde son yolculuğunda uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde İzmir- Çeşme otoyolu Balçova mevkisinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 35 AAS 773 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen evli, iki çocuk babası Fırat Albayrak'a çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yola savrulup ağır yaralanan Albayrak, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Albayrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli, iki çocuk babası Fırat Albayrak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga gönderildi. Albayrak'ın Çeşme'den Bayraklı'daki evine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fırat Albayrak için bugün Bornova Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Albayrak'ın ailesi, sevenleri ve Göztepeli arkadaşları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve partililer katıldı. Törende yer alan Albayrak'ın dayısı ünlü türkücü Mustafa Keser de yeğeninin Göztepe bayrak ve flamalarına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Tabuta Albayrak'ın tespihi de koyuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Albayrak'ın cenazesi, Bornova Eski Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muhsin Kurt Balçova İzmir Fırat Güncel Haberler

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