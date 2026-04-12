Otomobilin yakıt deposundan 48 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Osmaniye'de narkotik polisi, İran plakalı bir otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Sürücü H.P. tutuklandı.

OSMANİYE'de narkotik polisinin otoyolda takip edip, durdurduğu İran plakalı otomobilin yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyolda takibe aldığı İran plakalı bir otomobili, bir süre dron ile havadan izledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, önünü kestiği otomobili durdurdu. İran uyruklu sürücü H.P.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği yakıt deposunda 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 liraya da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!