Ankara'da aracı çalışmayan sürücüye otoyol jandarması yardım etti
Ankara'da bir dinlenme tesisinde aracı çalışmayan sürücüye otoyol jandarması yardımcı oldu. Jandarma ekibi, araç arızasını gidererek sürücünün aracı çalıştırmasına yardım etti.
Ankara'da aracı çalışmayan sürücüye otoyol jandarması yardım etti.
Cankurtaran mevkisinde bir dinlenme tesisinde bulunan araç, sürücüsünün çabalarına rağmen çalışmadı.
Durumu fark eden 3 kişilik otoyol jandarması ekibi, aracı iterek sürücüye destek oldu.
Jandarmanın yardımıyla aracı çalışan sürücü, ekiplere teşekkür etti.
Yaşananlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / İsmet Karakaş