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Adana'da otoyol gişelerinde beton bariyere çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da otoyol gişelerinde beton bariyere çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Barış Yaşa'nın kullandığı otomobil beton bariyere çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Barış Yaşa'nın (24) kullandığı 01 BGF 326 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşa, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur
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