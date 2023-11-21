OTOYOL 14 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saat 08.00'de ulaşıma kapatıldı. Tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik ve Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde derz onarımı yapıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü 14 saat sonra gece saat 22.00 itibariyle ulaşıma açıldı.
OTOYOL 14 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saat 08.00'de ulaşıma kapatıldı. Tünel çıkışında heyelan bölgesinde temizlik ve Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde derz onarımı yapıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü 14 saat sonra gece saat 22.00 itibariyle ulaşıma açıldı.
Mutlu YUCA/BOLU,