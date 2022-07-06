Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Serkan Özdemir - Güncel
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Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada Berat Kayra Kulaber (10) ile kardeşi Bellis Kulaber (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada Berat Kayra Kulaber (10) ile kardeşi Bellis Kulaber (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu Ova mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Hüseyin K.'nin (24) kullandığı 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde giden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle her iki araçta bulunan Hülya Bellis Kulaber (43), Bellis Kulaber, Berat Kayra Kulaber ve Rıfat Ünal (59) yaralandı. Kaldırıldıkları Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bellis ile Berat Kayra kardeşler kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Hüseyin K., Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

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