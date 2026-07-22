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Felahiye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Felahiye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Felahiye içesi Mollahacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. N.M.E. (73) idaresindeki 38 YF 913 plakalı otomobil ile H.K. (52) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüleriyle birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.K., N.M.E., B.K., E.K., N.E., H.K. ve Gülbahar K. (48) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Gülbahar K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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