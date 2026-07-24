Fethiye'de otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Suna Demirer (42) öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Esenköy çevre yolunda meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer ilçesine giden Suna Demirer'in (42) kullandığı 27 DK 628 plakalı otomobil, karşı yöne geçip 06 EGF 155 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Suna Demirer öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Demirer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı