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OTOMOBİLLE YANINA YAKLAŞIP, ATEŞ AÇIP ÖLDÜRDÜLER

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ADANA'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Adnan Kaya (38), yaşamını yitirdi.

ADANA'da sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Adnan Kaya (38), yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobildeki kimliği belirsiz kişiler, evinin yakınında sokakta yürüyen Adnan Kaya'nın yanına yaklaştı. İddiaya göre, otomobildekilerin kendisine seslendiğini fark eden Kaya, aracın yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçarken, Kaya ise kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adnan Kaya'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adnan Kaya Çukurova Adana Güncel Haberler

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