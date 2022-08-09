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Otomobille uçtuğu sulama kanalında boğuldu

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Otomobille uçtuğu sulama kanalında boğuldu

ESKİŞEHİR'de, kullandığı otomobille sulama kanalına devrilen İbrahim Aktaş (43), boğuldu.

ESKİŞEHİR'de, kullandığı otomobille sulama kanalına devrilen İbrahim Aktaş (43), boğuldu. Aktaş'ın cansız bedenini, ekipler sudan çıkardı.

Kaza, gece Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Aktaş'ın kullandığı 26 NF 398 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AKUT, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobil, uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkarıldı. Araç içindeki sürücü Aktaş'ın ise boğulduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İbrahim Aktaş Tepebaşı Güncel Haberler

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