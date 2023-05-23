Otomobille çarpışan motosikletli öldü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Şahin (28), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Alaattin Mahallesi, Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali E. (40) yönetimindeki 06 BYC 077 plakalı otomobil, Umut Şahin'in kullandığı 10 AIZ 187 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen Şahin ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umut Şahin, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü Mehmet Ali E. ise gözaltına alındı.