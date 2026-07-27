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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Şura Uzun Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 23 Yaşındaki Şura Uzun Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 23 yaşındaki Şura Uzun hayatını kaybetti. Olay, Perşembe yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleşti. Çarpışmanın ardından yola savrulan Uzun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şura Uzun (23) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe yolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen RE OM 29 yabancı plakalı otomobil ile Şura Uzun yönetimindeki 67 AFM 056 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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