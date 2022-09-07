Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3)

Güncel Haberler

Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3)

TUTUKLANDI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Hamza Aydoğdu Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title