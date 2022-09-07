Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3) Güncel Haberler TUTUKLANDI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. TUTUKLANDI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe Hamza Aydoğdu Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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