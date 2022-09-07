Otomobille bekçiye çarpan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu (3)
Güncel Haberler
TUTUKLANDI Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bekçi Hamza Aydoğdu'ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Recep Karaçam çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, arkadaşı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel