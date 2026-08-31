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Diyarbakır'da yaya ölümü: Sürücü tutuklandı

Diyarbakır'da yaya ölümü: Sürücü tutuklandı
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DİYARBAKIR’da yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir’e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü A.B., tutuklandı.

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan sürücü A.B., tutuklandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızıldemir'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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