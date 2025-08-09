Otomobilin Park Halindeki Tıra Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil park halindeki tıra çarptı. Sürücü ve ailesi yaralanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim Özçelik (36) idaresindeki 34 SF 5551 plakalı otomobil, DSİ mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan Halil Ç'ye ait 07 BMD 661 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Kazada sürücü ile eşi Esra Özge Özçelik (33) ve 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tır şoförü ise kaza sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
