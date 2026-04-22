İş yerlerine çarpıp devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

SİVAS'ta bir yaya, yol kenarındaki iş yerlerine çarparak devrilen otomobillin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Y.E.D.'nin kontrolünü yitirdiği 58 ER 603 plakalı otomobil, yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptı. Otomobil kaldırıma devrildi. Sürücü Y.E.D. kazadan yara almadan kurtulurken, market ve kuruyemiş dükkanında ise hasar meydana geldi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kuruyemiş dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin önce markete daha sonra da kuruyemiş dükkanına çarpıp, devrildiği görüldü. Bu sırada kaldırımda yürüyen yayanın da ters dönen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı