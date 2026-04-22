İş yerlerine çarpıp devrilen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sivas'ta bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki iş yerlerine çarptı ve devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen bir yaya, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

Kaza, dün gece Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Y.E.D.'nin kontrolünü yitirdiği 58 ER 603 plakalı otomobil, yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptı. Otomobil kaldırıma devrildi. Sürücü Y.E.D. kazadan yara almadan kurtulurken, market ve kuruyemiş dükkanında ise hasar meydana geldi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kuruyemiş dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin önce markete daha sonra da kuruyemiş dükkanına çarpıp, devrildiği görüldü. Bu sırada kaldırımda yürüyen yayanın da ters dönen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kameraya yansıdı.

