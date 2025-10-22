Kütahya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

KÜTAHYA'da çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan H.E., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Araç sürücüsü kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 43 ACF 633 plakalı otomobil, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan H.E.'ye çarptı. Yola savrulan H.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı H.E., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Araç sürücüsü N.Y. ise kazanın ardından gözyaşlarını tutamazken, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Tedavi altına alınan H.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.