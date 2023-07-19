Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çarşı istikametine seyir halinde olan Y.S. idaresindeki 54 AIH 925 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen M.T.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile M.T. yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.