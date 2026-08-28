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Mudanya’da Yaya Kazası: 67 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mudanya’da Yaya Kazası: 67 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Hatice Çıvak, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çıvak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü E.S. gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatice Çıvak (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giden E.S. (50) idaresindeki 16 AES 34 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Çıvak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Çıvak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıvak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Çıvak, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü E.S. gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ara sokaktan çıkarak yol kenarına gelen Hatice Çıvak'ın yolun karşısına geçip, refüje yaklaştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savrulduğu ve önce otomobilin ön kaputuna, ardından yola düştüğü görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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