İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hastanede öldü

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Dilek US, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

N.K. idaresindeki 35 GB 3208 plakalı otomobil, dün akşam Ekoten Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek US'a (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Us, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü N.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
