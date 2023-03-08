OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SAĞLIKÇI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Tinkina'ya müdahale etmek için ambulanstan indiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hasan Kaymaz (26) İzmir'de toprağa verildi. Genç sağlıkçıyı cenazesinde meslektaşları yalnız bırakmazken, nişanlısı Merve Acar ise cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rus turist Anna Tinkina, yönetimindeki 48 AIJ 253 plakalı otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden Rıdvan Kavaklı, kullandığı 09 HG 792 plakalı ambulansı durdurdu. Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Ancak bu sırada Anıl Özyıldız idaresindeki 34 FIM 007 plakalı otomobil, sağlık çalışanları Hasan Kaymaz, Fatma Kavaklı ve Rıdvan Kavaklı'ya çarptı. Kazada 3 sağlık çalışanı da yaralandı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Hasan Kaymaz, hayatını kaybetti. Diğer sağlık çalışanları ile Rus turist Tinkina'nın

durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü Özyıldız ise sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Hasan Kaymaz için İzmir'in Buca ilçesindeki Yıkıkkemer Ulu Camii'nde öğle ezanını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymaz'ın annesi Hacer Kaymaz, babası Davut Kaymaz, nişanlısı Merve Acar, meslektaşları ve yakınları katıldı. Hasan Kaymaz'ın tabutunun üzerine görevdeyken giydiği üniforması konuldu. Kaymaz'ın yakın zamanda evlenmeyi planladığı nişanlısı Merve Acar da cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Kaymaz'ın yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kaymaz'ın cenazesi, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi.