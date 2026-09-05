Haberler

Aksaray'da Polis Memuru ve Eşine Otomobil Çarptı

Aksaray'da Polis Memuru ve Eşine Otomobil Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Kadir Yavuz (49) ve eşi Ebru Yavuz (42), 23 yaşındaki Veysel Candan yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun kısa süre önce Afyonkarahisar'dan Aksaray'a tayin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Kadir Yavuz (49) ile eşi Ebru Yavuz (42), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Candan (23) yönetimindeki 68 AFK 048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Kadir Yavuz ile eşi Ebru Yavuz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Kadir Yavuz'un Afyonkarahisar'dan Aksaray'a tayini çıktığı ve kısa süre önce şehre geldiği bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 64 şüpheliye adli işlem yapıldı

Zehir ve fuhuş çetesine dev operasyon: Şüpheli sayısı artıyor
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor

Okul saldırısı davasında tepki çeken karar jet hızıyla geri alındı