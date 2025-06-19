Otomobilin Çarptığı Öğretmen Hastaneye Kaldırıldı

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İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan felsefe öğretmeni Barış Can'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Yenidoğan Mahallesi 1433 Sokak'ta, M.C.K'nin (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Barış Can'a (49) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Can, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Barış Can'ın Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olduğu öğrenildi.

Sürücü M.C.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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