Haberler

Denizli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Hatice Eksan, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri, polis ve jandarma görev aldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İ.Ç. idaresindeki 35 AOA 415 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Hatice Eksan (44) yönetimindeki 20 AHK 155 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Eksan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eksan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım