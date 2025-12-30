Haberler

Bilecik'te bacağı kırılan sahipsiz köpek tedavi edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin çarptığı ve bacağı kırılan sahipsiz köpek, belediye hayvan hastanesinde yapılan cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpek, belediyenin hayvan hastanesinde cerrahi operasyonla sağlığına kavuşturuldu.

Haceloğlu Mahallesi Bayraklar Kavşağı'nda sahipsiz köpeğe otomobilin çarptığını görenlerin ihbarının ardından bölgeye Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi sevk edildi.

Köpeği merkeze getiren görevliler, röntgeninde bacağının kırık olduğunu belirledikleri ve "Kara" adını verdikleri sahipsiz hayvana cerrahi operasyonla pin taktı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, yaptığı açıklamada, köpeğin arka sağ bacağında kırık tespit ettiklerini belirterek, söz konusu kırığı "intrameduller pin" uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini söyledi.

Hayvanın sağlığına kavuştuğunu belirten Tetik, "Kara, 15 gün gözetim altında tutulacak. Tamamen ayağı iyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde köpeğimizin tedavisini gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış