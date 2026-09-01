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Siirt'te Kuzenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü

Siirt'te Kuzenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner Cangir (22) ve Yahya Cangir (21), plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı, ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kuzenler Caner Cangir (22) ve Yahya Cangir (21) hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kuzenler Caner ve Yahya Cangir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürülen kuzenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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