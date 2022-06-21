Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı (2) KAZA ANI KAMERADAElazığ'da boru yüklü kamyonun, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonuna girmesiyle 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. KAZA ANI KAMERADA Elazığ'da boru yüklü kamyonun, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonuna girmesiyle 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun, akaryakıt istasyonuna girmesinin ardından 2 benzin pompasını yıkıp, durduğu; istasyon çalışanının da panikle bölgeden uzaklaşarak araçlar durduktan sonra geri geldiği anlar yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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