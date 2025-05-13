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Otomobilden atılan kadın baygın bulundu

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Aksaray'da otomobilden atılan ve kaldırımlarda baygın halde bulunan 44 yaşındaki Ahu T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Aksaray'da otomobilden atılan, kaldırım kenarında baygın bulunan Ahu T. (44), ambulansta müdahale edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı. Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobilden atılan kadın baygın bulundu

OTOMOBİLİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi. Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Otomobilden atılan kadın baygın bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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