Otomobilden 50 Bin Lira Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kartal'da otomobilden 50 bin lira çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yukarı Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde 4 Nisan'da polise başvuran Ş.C. park halindeki aracının sağ arka camının kırıldığını ve bagaj kısmında bulunan 50 bin liranın çalındığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler F.A, M.B ve Ö.I, 24 Nisan'da Kocaeli'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.