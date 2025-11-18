Otomobildeki Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde A.T., otomobilde tartıştığı arkadaşı Yusuf P.'yi silahla vurarak yaraladı.

Olay, sabah erken saatlerde Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf P. ile arkadaşı A.T., 44 ADN 381 plakalı otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile araçtan inen A.T., Yusuf P.'ye silahla ateş açtı. Yaralanan Yusuf P., ihbar ile bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.