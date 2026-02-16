Haberler

Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da otoyolda duran otomobilde kimliği belirsiz kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ADANA'da otoyolda duran otomobilde kimliği belirsiz kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Emniyet şeridinde park halindeki 01 BUM 32 plakalı otomobilin kapısından kan sızdığını gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin camını kırdığı otomobilde, sürücünün başından silahla vurulduğu görüldü. Ruhsattaki fotoğraf ile ölen kişinin aynı olmadığı belirtilirken, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cansız beden Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Dünya yıldızından 'Onu görürsem huzur içinde ölebilirim' diyen hayranına büyük jest

"Futbol sadece futbol değildir" dedirten görüntüler
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde