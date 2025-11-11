Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Y.U'nun kullandığı 34 NOR 177 plakalı otomobil, Çaydibi köyü yakınlarında, H.Ç. idaresindeki 55 ZB 385 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel