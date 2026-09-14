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Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek, 7 yaralı

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1'i bebek, 7 yaralı
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KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 7 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kastamonu-İnebolu yolu üzerindeki Taşoluk köyü yakınlarında meydana geldi. Tahsin A. idaresindeki 37 BD 866 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Onur Ç. yönetimindeki 37 NA 023 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçtaki 1'i bebek 3 kişi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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