Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobil Tunca Nehri'ne uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'de, otomobilin Tunca Nehri'ne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybetti, Nursel Akbulut (74) ise yaralandı.

EDİRNE'de, otomobilin Tunca Nehri'ne devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Ergin Akbulut (52) ile eşi Emine Akbulut (52) hayatını kaybetti, Nursel Akbulut (74) ise yaralandı. Akbulut ailesinin bayram ziyareti için yola çıktığı öğrenildi.

Denizli'de yaşayan Akbulut ailesi, bayram dolayısıyla Değirmenyeri köyündeki akrabalarının yanına gitmek üzere yola çıktı. Ergin Akbulut yönetimindeki otomobil, köy yakınlarında kontrolden çıkarak Tunca Nehri'ne uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Ergin Akbulut, eşi Emine Akbulut ve Nursel Akbulut'u nehirdeki araçtan çıkardı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ergin ve Emine Akbulut hayatını kaybetti, Nursel Akbulut ise tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Tunca Nehri, Otomobil, Bayram, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title