Otomobil Tamiri Yüzünden Kanlı Kavga: Bir Parmak Koptu

Otomobil Tamiri Yüzünden Kanlı Kavga: Bir Parmak Koptu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otomobil Tamiri Yüzünden Kanlı Kavga: Bir Parmak Koptu
Haber Videosu

Konya'da, oto tamir ustası ile müşterileri arasında otomobilin 9 aydır tamir edilmemesi nedeniyle çıkan kavgada, ustanın bir parmağı koptu. İki müşteri de yaralandı.

KONYA'da otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla çıkan kavgada, oto tamir ustası Öner U.'nun bir parmağı pala darbesiyle koptu, müşteriler Muhammed Ç. ve İsa Samet D. de darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Muhammed Ç. ve İsa Samet D., kendilerine ait otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla komşusu oto tamir ustası Öner U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Öner U.'nun el parmaklarından biri aldığı pala darbesiyle koptu. Muhammed Ç. ve İsa Samet D. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Ç. ve İsa Samet D., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Öner U. ise kopan parmağıyla birlikte Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, palayı kullanan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yasak aşk cinayetinde sanıklar hakim karşısında: Kocası vurulmuş gibi bir kaygısı yoktu

Yasak aşk cinayetinde sır perdesi aralandı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü TBMM'den! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.