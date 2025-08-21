Otomobil Tamiri Yüzünden Kanlı Kavga: Bir Parmak Koptu

KONYA'da otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla çıkan kavgada, oto tamir ustası Öner U.'nun bir parmağı pala darbesiyle koptu, müşteriler Muhammed Ç. ve İsa Samet D. de darbedilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Muhammed Ç. ve İsa Samet D., kendilerine ait otomobilin 9 aydır tamir edilmediği iddiasıyla komşusu oto tamir ustası Öner U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Öner U.'nun el parmaklarından biri aldığı pala darbesiyle koptu. Muhammed Ç. ve İsa Samet D. ise tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Ç. ve İsa Samet D., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Öner U. ise kopan parmağıyla birlikte Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, palayı kullanan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.