Tamir sırasında otomobile, başka bir araç çarptı; kaza kamerada

BURSA'da, bir otomobilin motorunu tamir eden usta, başka bir otomobilin tamir ettiği araca çarpmasıyla yaralanmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bir usta, oto tamir dükkanı önünde bir otomobilin motorunu tamir etmeye başladı. O sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir otomobil hızla gelerek, tamir edilen otomobile çarptı. Usta, ani bir refleksle geriye doğru kaçıp, yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,