Tamir sırasında otomobile, başka bir araç çarptı; kaza kamerada
Kaza, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bir usta, oto tamir dükkanı önünde bir otomobilin motorunu tamir etmeye başladı. O sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir otomobil hızla gelerek, tamir edilen otomobile çarptı. Usta, ani bir refleksle geriye doğru kaçıp, yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,