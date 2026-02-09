Haberler

Taklalar atıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kontrolünü kaybeden otomobil taklalar atarak devrildi. Sürücü Bilal Dede hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, taklalar atarak devrilen otomobilin sürücüsü Bilal Dede (30) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Bilal Dede'nin kontrolünü yitirdiği plakası bilinmeyen otomobil, taklalar atıp devrildi. Sürücü Dede, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dede, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, defalarca takla atan aracın yolun dışına savrulduğu, karşı yönden gelen otomobilin çarpışmadan son anda durarak kurtulduğu, çevredekilerin ise yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
