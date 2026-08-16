Aydın'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada Okan Okkuşçu (31) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gözpınar Mahallesi Tire yolu üzerinde meydana geldi. Tire'den Aydın istikametine seyir halinde olan Osman C. (36) yönetimindeki 09 ALG 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun sol tarafındaki kanala çarpan otomobil, takla attı. Kazada sürücü Osman C. ile araçta bulunan Okan Okkuşçu, Necdet S. (15), Alparslan C. (5) ve Göktuğ C. (3) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Okan Okkuşçu, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okkuşçu'nun cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Osman C., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı